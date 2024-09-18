Özge Özpirinççi, Sandık Kokusu setinden eğlenceli anları paylaştı
Sandık Kokusu dizisi bu akşam yeni sezon ilk bölüm ile ekrana gelecek. Dizide Karsu karakterine hayat veren Özge Özpirinççi, yeni bölüm öncesinde Sandık Kokusu setinden eğlenceli anları paylaştı.
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Sandık Kokusu yeni sezon ilk bölüm bu akşam yayınlanacak. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisinin kadrosuna 3 yeni oyuncu dahil oldu.
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Sandık Kokusu dizisine Engin Öztürk, Nesrin Cavadzade ve Gözde Seda Altuner de katıldı.
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Çekimlerinin bir kısmı Şanlıurfa'da devam eden dizide, 'Karsu' karakterini canlandıran Özge Özpirinççi, setten eğlenceli paylaşımlar yaptı.
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Özge Özpirinççi; Demet Akbağ, Engin Öztürk, Meriç Aral, Serkay Tütüncü ve Sercan Badur gibi oyuncularla çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.