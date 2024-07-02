Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu'nun doğum gününü kutladı: "Sen benim kahramanımsın "

İş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy sosyal medya hesabından sevgilisinin doğum gününü kutladı.

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Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu'nun doğum gününü kutladı: "Sen benim kahramanımsın " - Resim : 1

Ünlü güzel Özge Ulusoy bir süredir Çolakoğlu Holding'in veliahtlarından olan Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşıyor. Ünlü çift aşklarını bir süredir kameralardan uzak sürdürüyor. 

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Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu'nun doğum gününü kutladı: "Sen benim kahramanımsın " - Resim : 2

Ulusoy bu kuralı ilk defa bozdu ve sosyal medya hesabından sevgilisinin doğum gününü kutladı. 

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Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu'nun doğum gününü kutladı: "Sen benim kahramanımsın " - Resim : 3

Sevgilisiyle siyah-beyaz karelerini " Kral Faruk. Sen benim KAHRAMANIMSIN... Mutlu yıllar... Dünyanın en şanslı kızı benim sayende" notuyla paylaştı.

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Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu'nun doğum gününü kutladı: "Sen benim kahramanımsın " - Resim : 4

Aretha Franklin'in "I Say a Little Prayer" adlı şarkısı eşliğinde yaptığı paylaşıma hayranlarından güzel mesajlar geldi.