Özge Ulusoy'un baba özlemi: "Kalbim bir başka acıyor bugün nedense..."
Özge Ulusoy, 2022 yılında babası Haydar Ulusoy'un ölümüyle sarsılmıştı. Ulusoy sosyal medya hesabında duygusal bir mesaj paylaştı.
4 Aralık 2022 günü üniversite öğrencisi Elif Nasır, cipiyle yolun karşısına geçmeye çalışan manken Özge Ulusoy'un albay babası Haydar Ulusoy'a çarptı. Kazada yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Nasır, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Nasır hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi, sonra takdir indirimi uygulanıp ceza 3 yıl 9 aya indirildi. Dosya, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12'nci Ceza Dairesi'ne taşındı. Mahkeme, olayda bilinçli taksir olduğuna hükmedip yerel mahkemenin kararını bozdu.
Nasır'a, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri düşünülerek ceza, takdir indirimi ile 4 yıl 5 ay 10 güne düşürüldü.
Sanığın ehliyetine de 1 yıl süreyle el konulması kararlaştırıldı.
Özge Ulusoy, sosyal medya platformları aracılığıyla babasına olan hasretini ve adalet arayışını bir kez daha dile getirdi.
Ulusoy; "Her gün çok özlüyorum seni baba ama bugün daha da fazla… Kalbim bir başka acıyor nedense. Hâlâ adaletin yerini bulmasını bekliyoruz. Bize yaşattıklarını yaşayacaklarına eminim, ilahi adalet var çünkü. Ama acımız, o katil hapse döndüğünde bir nebze de olsa hafifleyecek tabii ki. Senin gibi bir adamı adaletle uğurlamak istiyoruz. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.