Özgü Kaya'nın tatil stili mercek altında

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Murat Dalkılıç ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan güzel oyuncu Özgü Kaya, tatil sezonunu açtı. Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu tatilde alan Kaya, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Özgü Kaya'nın tatil stili mercek altında - Resim : 1

Başarılı oyuncu Özgü Kaya, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı iddialarıyla magazin gündemine oturmuştu. 

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Özgü Kaya'nın tatil stili mercek altında - Resim : 2

İddiaları güçlendiren ortak paylaşımlar sonrası Kaya, yaz sezonunu tatille açtı. 

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Özgü Kaya'nın tatil stili mercek altında - Resim : 3

Tatilini sürdüren oyuncu, bikini, pareo ve şapka kombinasyonuyla sosyal medya hesabından peş peşe kareler paylaştı. Kaya'nın doğal pozları ve fit fiziği, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

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Özgü Kaya'nın tatil stili mercek altında - Resim : 4

Stiliyle de dikkat çeken Özgü Kaya’nın gözlüğü Miu Miu, bikinisi ise Zara markasına ait .  