Özgü Kaya'nın tatil stili mercek altında
Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Murat Dalkılıç ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan güzel oyuncu Özgü Kaya, tatil sezonunu açtı. Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu tatilde alan Kaya, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi.
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Başarılı oyuncu Özgü Kaya, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı iddialarıyla magazin gündemine oturmuştu.
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İddiaları güçlendiren ortak paylaşımlar sonrası Kaya, yaz sezonunu tatille açtı.
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Tatilini sürdüren oyuncu, bikini, pareo ve şapka kombinasyonuyla sosyal medya hesabından peş peşe kareler paylaştı. Kaya'nın doğal pozları ve fit fiziği, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.
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Stiliyle de dikkat çeken Özgü Kaya’nın gözlüğü Miu Miu, bikinisi ise Zara markasına ait .