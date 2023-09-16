Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışamadım

Uzun süredir lenf kanseriyle mücadele eden usta sanatçı Özkan Uğur, 8 Temmuz'da aramızdan ayrıldı. 11 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanan ünlü sanatçının 34 yıllık hayat arkadaşı Aysun Aslan Uğur, dün akşam düzenlenen gecede "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü.

"Yokluğuna alışamadım, görünen o ki alışamayacağım da"

Ödül sonrası konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşan Aysun Aslan Uğur, altına bu notu düştü:

Bugün Özkan'ımla evlilik yıldönümümüz.

Benim yaşam boyu ödülüm, canım... Yokluğuna alışamadım, görünen o ki alışamayacağım da... Sadece ailen değil, kimse unutmayacak seni.

Sanatsal mirasının sürekliliği için üstüme düşen ya da düşmeyen ne varsa elimden geleni yapacağım.

Nur içinde yat benim biriciğim...