Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışamadım
8 Temmuz'da hayatını kaybeden ünlü sanatçı Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.
Uzun süredir lenf kanseriyle mücadele eden usta sanatçı Özkan Uğur, 8 Temmuz'da aramızdan ayrıldı. 11 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanan ünlü sanatçının 34 yıllık hayat arkadaşı Aysun Aslan Uğur, dün akşam düzenlenen gecede "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü.
"Yokluğuna alışamadım, görünen o ki alışamayacağım da"
Ödül sonrası konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşan Aysun Aslan Uğur, altına bu notu düştü:
Bugün Özkan'ımla evlilik yıldönümümüz.
Benim yaşam boyu ödülüm, canım... Yokluğuna alışamadım, görünen o ki alışamayacağım da... Sadece ailen değil, kimse unutmayacak seni.
Sanatsal mirasının sürekliliği için üstüme düşen ya da düşmeyen ne varsa elimden geleni yapacağım.
Nur içinde yat benim biriciğim...
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