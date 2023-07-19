Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur'dan duygusal paylaşım

Üç kez lenf kanserini yenen ve son olarak tekrar kansere yakalanan sanatçı Özkan Uğur, 8 Temmuz'da hayatını kaybetti. 69 yaşında hayata veda eden Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur, kaybettiği eşinin ardından duygusal bir yazı paylaştı.

"Nasıl olacak Özkan'ım?"

İşte Aysun Aslan Uğur'un o paylaşımı:

"Kendimi o kadar eksilmiş, kederli ve yorgun hissediyorum ki…

Bir olduğumuz bunca yılın ardından seni görmeden, sesini duymadan, yamacımda hissetmeden, birbirimizi eleştirmeden, dalga geçmeden, kavga edip barışmadan, birlikte kahkaha atmadan, nasıl olacak Özkan'ım? Genç ruhlarımız birbirine olan sevgisini yitirmeden birlikte yaşlanacağız bu dünyada sanıyordum. Bundan sonrası sensiz bir kara delik. Seni bu boyuttan uğurladık. Artık başka bir boyutta; hep olduğun gibi hiç bir varlığı incitmeden akacaksın.

Acımızı paylaşan, her derdimize deva olan yakın dostlarımıza, arkadaşlarımıza, telefon ve mesajlarını cevaplayacak güç bulamadığım tanıdık tanımadık tüm sevenlerine, dualarınıza sonsuz teşekkür ediyorum…

Uğurlar olsun, hep içimizde olacaksın canımın içi. Ardında bıraktıklarınla, tertemiz kalbinle hiç unutulmayacaksın... Sevenlerin hiç eksilmeyecek, sanatının ışığıyla daha çok kuşakları aydınlatacaksın.

Nur içinde yat… Mekanın Cennet olsun Özkan'ım. Hepimizin başı sağ olsun."