Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur’dan duygusal sözler
MFÖ grubu solisti Özkan Uğur 8 Temmuz'da hayata gözlerini yummuştu. Lenf kanserine yenik düşen Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur, önceki gün BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri'ne katıldı. Babası için yapılan anma töreninde konuşma yapan Uğur'un konuşması duygulandırdı.
1 / 9
Sevilen müzik grubu MFÖ'nün üyelerinden Özkan Uğur, 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı. Hastalığı nükseden Özkan Uğur, 1.5 aylık yoğun bakım sürecinin ardından 8 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.
2 / 9
Ünlü şarkıcının 1989'da dünyaevine girdiği Aysun Aslan (Uğur) ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Alişan Uğur, önceki gün bu yıl altıncısı düzenlenen BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri'ne katıldı.
3 / 9
Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen törende, tüm misafirlere duygulandıran anlar yaşandı.
4 / 9
28 yaşındaki Alişan Uğur, gecede babasının anma töreni için yerini aldı. Sahnede konuşma yapan Uğur, şu ifadeleri kullandı:
"Babam şarkılarıyla, filmleriyle hâlâ aramızda. Ben onun öldüğüne hâlâ inanamıyorum."