Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur’dan duygusal sözler

MFÖ grubu solisti Özkan Uğur 8 Temmuz'da hayata gözlerini yummuştu. Lenf kanserine yenik düşen Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur, önceki gün BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri'ne katıldı. Babası için yapılan anma töreninde konuşma yapan Uğur'un konuşması duygulandırdı.

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Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur’dan duygusal sözler - Resim : 1

Sevilen müzik grubu MFÖ'nün üyelerinden Özkan Uğur, 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı. Hastalığı nükseden Özkan Uğur, 1.5 aylık yoğun bakım sürecinin ardından 8 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

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Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur’dan duygusal sözler - Resim : 2

Ünlü şarkıcının 1989'da dünyaevine girdiği Aysun Aslan (Uğur) ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Alişan Uğur, önceki gün bu yıl altıncısı düzenlenen BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri'ne katıldı. 

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Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur’dan duygusal sözler - Resim : 3

Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen törende, tüm misafirlere duygulandıran anlar yaşandı. 

 

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Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur’dan duygusal sözler - Resim : 4

28 yaşındaki Alişan Uğur, gecede babasının anma töreni için yerini aldı. Sahnede konuşma yapan Uğur, şu ifadeleri kullandı:

"Babam şarkılarıyla, filmleriyle hâlâ aramızda. Ben onun öldüğüne hâlâ inanamıyorum."