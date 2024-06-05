Özlem Tekin nerede? Evine kilit vuran Özlem Tekin kayıplara karıştı

'BÜTÜN GÜN ŞALVAR VE TERLİKLE DOLAŞIYORUM'

''Beş köpeğim, bir at ve eşeğim var. Çiftliğimde mutluyum. Temizliğimi bile kendim yapıyorum. Bütün gün şalvar ve terlikle dolaşıyorum. Keşke bu hayatı daha önce seçseydim.''