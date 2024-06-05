Özlem Tekin nerede? Evine kilit vuran Özlem Tekin kayıplara karıştı
2016 yılında müziği bırakarak Muğla'nın Milas ilçesine yerleşen Rock müzik şarkıcısı Özlem Tekin, uzun bir süredir. Köy hayatı yaşıyordu. Ancak Bodrum'u da terk eden Özlem Tekin'in nerede olduğu büyük merak konusu oldu.
Son sosyal medya paylaşımını 28 Ağustos 2013'te yapan ve şehirden uzak bir yaşam sürerek kendi ektiği sebze ve meyveleri tüketen Türk Rock Müziği'nin sevilen sesi Özlem Tekin, uzun zamandır Muğla'da yaşıyordu.
Yıllardır müzik sektöründen de sosyal medyadan da uzak olmayı tercih eden, köy hayatına iyice alışan ünlü şarkıcının, şalvarlı hali ise objektiflere böyle yansımıştı.
'TEK EĞLENCEM ATLA KÖY KAHVESİNE GİTMEK'
Ünlü şarkıcı yıllar önce verdiği bir röportajda, ''Cep telefonu da dahil olmak üzere hiçbir teknolojik alet kullanmıyorum. Tek eğlencem atımla köy kahvesine gidip, okey oynamak.'' açıklamasında bulunmuştu.
'BÜTÜN GÜN ŞALVAR VE TERLİKLE DOLAŞIYORUM'
''Beş köpeğim, bir at ve eşeğim var. Çiftliğimde mutluyum. Temizliğimi bile kendim yapıyorum. Bütün gün şalvar ve terlikle dolaşıyorum. Keşke bu hayatı daha önce seçseydim.''