Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden oyuncu, yazar ve sunucu Pakize Suda hayatını kaybetti. 70 yaşında yaşamını yitiren Suda'nın ölüm haberini yeğeni Dilara Elagözlü, sosyal medya hesabından duyurdu.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Vefat haberini Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, duyurdu. Elagözlü, yaptığı açıklamada, "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını yitirmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Cenaze bilgilerini daha sonra paylaşacağım" ifadelerine yer verdi.

PAKİZE SUDA KİMDİR?

Oyuncu, yazar ve sunucu Pakize Suda, 23 Nisan 1952 tarihinde dünyaya geldi.

Kanal 1'de yaptığı çeşitli yörelerin yemek ve kültürlerini tanıttığı Lezzete Yolculuk programı, Kanal 1 kapatılacağından dolayı Habertürk'e alındı ve Habertürk Televizyonunda Türkiye Konuşuyor isimli programı sundu. Ardındam TVem'de Her Şeyi Konuşalım isimli magazin programında magazin gündemini yorumladı. 7 yaşında Ege güzeli seçilen Suda, Girit Türklerindendir. Hürriyet Gazetesi'nde haftanın dört günü köşe yazısı yazdı.

Suda, bir süredir tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde 21 Aralık 2022 tarihinde hayatını kaybetti.

Oynadığı filmler

1971: Feride

1972: Tarkan: Altın Madalyon

1985: Ayrılık Acısı

2007: Çılgın Dersane

Oynadığı diziler

1998: Erguvan Yılları

2002: Pembe Patikler

2003: Hayat Bilgisi

2005: Davetsiz Misafir

2006: Sevda Çiçeği

Sunduğu programlar

Dobra Dobra

Her Şeyi Konuşalım

Konuşa Konuşa

Lezzet Yolculuğu

Lezzete Yolculuk

Miş Muş Lütfen Bu Konuya Girmeyelim

Pakize Suda İle Gece Yarısı

Pakizeli Günler

Söylemezsem Olmaz

Türkiye Konuşuyor