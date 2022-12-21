Pakize Suda hayatını kaybetti
Geçtiğimiz aylarda demans teşhisi konulan oyuncu, yazar ve sunucu Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu 70 yaşında yaşamını yitirdi...
Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden oyuncu, yazar ve sunucu Pakize Suda hayatını kaybetti. 70 yaşında yaşamını yitiren Suda'nın ölüm haberini yeğeni Dilara Elagözlü, sosyal medya hesabından duyurdu.
"ÇOK ÜZGÜNÜZ"
Vefat haberini Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, duyurdu. Elagözlü, yaptığı açıklamada, "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını yitirmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Cenaze bilgilerini daha sonra paylaşacağım" ifadelerine yer verdi.
PAKİZE SUDA KİMDİR?
Oyuncu, yazar ve sunucu Pakize Suda, 23 Nisan 1952 tarihinde dünyaya geldi.
Kanal 1'de yaptığı çeşitli yörelerin yemek ve kültürlerini tanıttığı Lezzete Yolculuk programı, Kanal 1 kapatılacağından dolayı Habertürk'e alındı ve Habertürk Televizyonunda Türkiye Konuşuyor isimli programı sundu. Ardındam TVem'de Her Şeyi Konuşalım isimli magazin programında magazin gündemini yorumladı. 7 yaşında Ege güzeli seçilen Suda, Girit Türklerindendir. Hürriyet Gazetesi'nde haftanın dört günü köşe yazısı yazdı.
Suda, bir süredir tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde 21 Aralık 2022 tarihinde hayatını kaybetti.
Oynadığı filmler
1971: Feride
1972: Tarkan: Altın Madalyon
1985: Ayrılık Acısı
2007: Çılgın Dersane
Oynadığı diziler
1998: Erguvan Yılları
2002: Pembe Patikler
2003: Hayat Bilgisi
2005: Davetsiz Misafir
2006: Sevda Çiçeği
Sunduğu programlar
Dobra Dobra
Her Şeyi Konuşalım
Konuşa Konuşa
Lezzet Yolculuğu
Lezzete Yolculuk
Miş Muş Lütfen Bu Konuya Girmeyelim
Pakize Suda İle Gece Yarısı
Pakizeli Günler
Söylemezsem Olmaz
Türkiye Konuşuyor