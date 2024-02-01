Pavyon sahneleri ile gündem olan Hazar Ergüçlü: Neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım

Şu sıralar Kanal D ekranlarının yeni dizisi İnci Taneleri'nde rol alan Hazar Ergüçlü'nün pavyon sahneleri büyük yankı uyandırdı. Ergüçlü sosyal medya hesabından diziden kareler yayınlayarak "Neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım" notunu düştü.

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Pavyon sahneleri ile gündem olan Hazar Ergüçlü: Neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım - Resim : 1

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'İnci Taneleri' adlı Kanal D dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü, ilk bölümden itibaren 'Dilber' karakteriyle dikkat çekiyor. 

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Pavyon sahneleri ile gündem olan Hazar Ergüçlü: Neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım - Resim : 2

Gerçek bir pavyonda çekildiği öğrenilen sahnelerde oyuncunun, zil çalarak yaptığı dans performansı izleyenlerden tam not aldı. Hazar Ergüçlü’nün, Dilber’e hayat vermek için özel dans dersleri aldığı ortaya çıktı.

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Pavyon sahneleri ile gündem olan Hazar Ergüçlü: Neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım - Resim : 3

Bazı izleyiciler ise bu sahnelerden rahatsız oldu ve oyuncuyu eleştiriyi yağmuruna tuttu. Herkes o dansı taklit etti, bazıları da dizinin yayından kaldırılmasını ve pavyonların kapatılmasını istedi.  

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Pavyon sahneleri ile gündem olan Hazar Ergüçlü: Neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım - Resim : 4

Ergüçlü sosyal medya hesabından pavyon sahnelerini eleştirenlere atıfta bulunarak "Neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım" notuyla paylaşımda bulundu. 