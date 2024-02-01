Pavyon sahneleri ile gündem olan Hazar Ergüçlü: Neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım
Şu sıralar Kanal D ekranlarının yeni dizisi İnci Taneleri'nde rol alan Hazar Ergüçlü'nün pavyon sahneleri büyük yankı uyandırdı. Ergüçlü sosyal medya hesabından diziden kareler yayınlayarak "Neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım" notunu düştü.
Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'İnci Taneleri' adlı Kanal D dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü, ilk bölümden itibaren 'Dilber' karakteriyle dikkat çekiyor.
Gerçek bir pavyonda çekildiği öğrenilen sahnelerde oyuncunun, zil çalarak yaptığı dans performansı izleyenlerden tam not aldı. Hazar Ergüçlü’nün, Dilber’e hayat vermek için özel dans dersleri aldığı ortaya çıktı.
Bazı izleyiciler ise bu sahnelerden rahatsız oldu ve oyuncuyu eleştiriyi yağmuruna tuttu. Herkes o dansı taklit etti, bazıları da dizinin yayından kaldırılmasını ve pavyonların kapatılmasını istedi.
Ergüçlü sosyal medya hesabından pavyon sahnelerini eleştirenlere atıfta bulunarak "Neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım" notuyla paylaşımda bulundu.