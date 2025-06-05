Pelin Akil boşanma açıklamalarına son noktayı koydu: Yollarımızı ayırdık

Aylardır boşanma aşamasında oldukları iddia edilen oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan, iddiaları hep geçiştirmeye çalışmıştı. Pelin Akil, eşi Anıl Altan ile 8 yıllık evliliklerini sonlandırdıklarını açıkladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Pelin Akil boşanma açıklamalarına son noktayı koydu: Yollarımızı ayırdık - Resim : 1

2016'da nikâh masasına oturan, Alin ve Lina adında ikiz çocukları bulunan oyuncu Pelin Akil ile Anıl Altan'ın evliliklerinde sorun olduğu ileri sürülmüştü.

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Pelin Akil boşanma açıklamalarına son noktayı koydu: Yollarımızı ayırdık - Resim : 2

"Boşanıyor musunuz?" sorusu muhabirler tarafından çifte birçok kez yöneltildi. Oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan, ayrılık iddialarını hep geçiştirmeye çalışmıştı.

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Pelin Akil boşanma açıklamalarına son noktayı koydu: Yollarımızı ayırdık - Resim : 3

2. Sayfa'nın haberine göre Şarkıcı Berkay'ın Harbiye konserinde tek başına görüntülenen Pelin Akil, boşanma iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu. 

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Pelin Akil boşanma açıklamalarına son noktayı koydu: Yollarımızı ayırdık - Resim : 4

Ayrılık iddialarına son noktayı koyan Akil, ''Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık'' diye konuştu. 