Pelin Akil boşanma açıklamalarına son noktayı koydu: Yollarımızı ayırdık
Aylardır boşanma aşamasında oldukları iddia edilen oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan, iddiaları hep geçiştirmeye çalışmıştı. Pelin Akil, eşi Anıl Altan ile 8 yıllık evliliklerini sonlandırdıklarını açıkladı.
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2016'da nikâh masasına oturan, Alin ve Lina adında ikiz çocukları bulunan oyuncu Pelin Akil ile Anıl Altan'ın evliliklerinde sorun olduğu ileri sürülmüştü.
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"Boşanıyor musunuz?" sorusu muhabirler tarafından çifte birçok kez yöneltildi. Oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan, ayrılık iddialarını hep geçiştirmeye çalışmıştı.
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2. Sayfa'nın haberine göre Şarkıcı Berkay'ın Harbiye konserinde tek başına görüntülenen Pelin Akil, boşanma iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu.
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Ayrılık iddialarına son noktayı koyan Akil, ''Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık'' diye konuştu.