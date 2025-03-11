Pelin Akil ile Anıl Altan'ın boşanıyor mu? Çift hakkında yeni iddialar
2016 yılında dünyaevine giren ve 2 çocukları bulunan Pelin Akil ile Anıl Altan'ın boşanacakları iddiaları devam ediyor. Bir türlü iddialar doğrulanmasa da yeni haberler ortaya çıktı.
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Oyuncu çift Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016 yılında nikah masasına oturmuş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.
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Bir süredir ayrılık haberiyle gündemde olan ve bir açıklama yapmayan Pelin Akil ile Anıl Altan'ın geçtiğimiz haftalarda ayrı evlerde yaşadıkları iddia edilmişti.
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Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte görüntülenen çift, 'Ayrılık' sorusuna ise net bir yanıt vermekten kaçınmıştı.
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TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ, çiftin evliliğiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.