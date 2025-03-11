Pelin Akil ile Anıl Altan'ın boşanıyor mu? Çift hakkında yeni iddialar

2016 yılında dünyaevine giren ve 2 çocukları bulunan Pelin Akil ile Anıl Altan'ın boşanacakları iddiaları devam ediyor. Bir türlü iddialar doğrulanmasa da yeni haberler ortaya çıktı.

Elele Online

Elele Online
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Pelin Akil ile Anıl Altan'ın boşanıyor mu? Çift hakkında yeni iddialar - Resim : 1

Oyuncu çift Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016 yılında nikah masasına oturmuş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı. 

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Pelin Akil ile Anıl Altan'ın boşanıyor mu? Çift hakkında yeni iddialar - Resim : 2

Bir süredir ayrılık haberiyle gündemde olan ve bir açıklama yapmayan Pelin Akil ile Anıl Altan'ın geçtiğimiz haftalarda ayrı evlerde yaşadıkları iddia edilmişti.

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Pelin Akil ile Anıl Altan'ın boşanıyor mu? Çift hakkında yeni iddialar - Resim : 3

Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte görüntülenen çift, 'Ayrılık' sorusuna ise net bir yanıt vermekten kaçınmıştı.

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Pelin Akil ile Anıl Altan'ın boşanıyor mu? Çift hakkında yeni iddialar - Resim : 4

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ, çiftin evliliğiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. 