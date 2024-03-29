Pelin Karahan: Eşime çıplak fotoğraflar attılar

Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl, Kıbrıs: Zafere Doğru gibi başarılı yapımlarda rol alan Pelin Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay ile dünya evine girmiş ve iki oğlu olmuştu.
Mutlu bir evliliği olan Karahan, dün katıldığı YouTube programında evliliğine dair samimi açıklamalarda bulundu.
'KADINLAR EŞİME ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI GÖNDERİYORLARDI'
Ünlü oyuncu, programda yaptığı bir itirafla herkesi şaşkına çevirdi. Karahan, ''Bir ara kadınlar eşime, çıplak fotoğraflarını gönderiyorlardı sosyal medyadan. Ama ben takılmam öyle şeylere, hiç kıskanç değilimdir.'' dedi.
Ünlü oyuncu açıklamalarına şöyle devam etti:
''Hep kendi ayaklarımın üzerinde durup paramı kazandım. Hiçbir erkeğin maddi manevi varlığına ihtiyaç duymadım. Ancak şimdi eşim var. Ezip geçmemek lazım. Pohpohlamak lazım. Erkek de öyle erkekliğini hissediyor. Unuttuğun an dengeler şaşıyor.''