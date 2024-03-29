Pelin Karahan: Eşime çıplak fotoğraflar attılar

'KADINLAR EŞİME ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI GÖNDERİYORLARDI'

Ünlü oyuncu, programda yaptığı bir itirafla herkesi şaşkına çevirdi. Karahan, ''Bir ara kadınlar eşime, çıplak fotoğraflarını gönderiyorlardı sosyal medyadan. Ama ben takılmam öyle şeylere, hiç kıskanç değilimdir.'' dedi.