Pelin Karahan: Yan masamızdaki kız, kocama mesaj attı
Bir YouTube programına konuk olan oyuncu Pelin Karahan, 11 yıllık evliliğine dair samimi açıklamalarda bulundu.
İş insanı Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren, Ali Demir ve Eyüp Can adında iki çocuğu olan Pelin Karahan, eşi ile gittikleri bir restoranda başından geçenleri katıldığı YouTube programında anlattı.
Yavaş insanlara tahammül edemediğini söyleyen Karahan; "O cevval ve iş bitiriciliğimi seviyorum. Mıymıntı ve ağır işleri sevmem, biraz o tarafım var doğru. Yavaş, ağır kanlı insanlar sinirimi bozuyor" dedi.
"EŞİMLE MESELELERİMİZ ÜZERİNDE KONUŞABİLİYORUZ"
Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay ile arasındaki ilişkiyi de anlattı. Karahan; "Eşim daha çok ani yükselen ama hemen sönen bir tarafı var. Ben de sesimi çıkarmam ve çok içime atarım. İyi bir şey değil. Biz meselelerimiz üzerinde çok konuşabiliyoruz. İletişim, bence çok önemli. 10 yıllık evliyiz ama bu adamın karakteri bu, bunu değiştiremezsin. Biraz destek alıyoruz, terapistimiz oluyor. Bir aile dizilimine katılmıştım" ifadelerini kullandı.
"YAN MASAMIZDAKİ KIZ KOCAMA MESAJ ATTI"
2014'te evlendiği Bedri Güntay ile Ali Demir ve Eyüp Can adında iki çocuğu olan Pelin Karahan, ailecek gittikleri bir restoranda başlarından geçen olayı anlattı. Karahan; "Yan masamızda oldu, ailecek oturuyoruz. Yan masadaki kız sosyal medyadan kocama mesaj attı. 'Canın sıkıldı herhalde' yazmış. Yapacak bir şey yok oluyor bunlar" dedi.