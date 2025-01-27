Pelin Karahan: Yan masamızdaki kız, kocama mesaj attı

"EŞİMLE MESELELERİMİZ ÜZERİNDE KONUŞABİLİYORUZ"

Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay ile arasındaki ilişkiyi de anlattı. Karahan; "Eşim daha çok ani yükselen ama hemen sönen bir tarafı var. Ben de sesimi çıkarmam ve çok içime atarım. İyi bir şey değil. Biz meselelerimiz üzerinde çok konuşabiliyoruz. İletişim, bence çok önemli. 10 yıllık evliyiz ama bu adamın karakteri bu, bunu değiştiremezsin. Biraz destek alıyoruz, terapistimiz oluyor. Bir aile dizilimine katılmıştım" ifadelerini kullandı.