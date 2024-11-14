Pelin Karahan'ın eşinden övgü dolu sözler: Oyunculuğunu çok beğeniyorum
Ünlü oyuncu Pelin Karahan ile evli olan Bedri Güntay, eşinin oyunculuğunu çok beğendiğini dile getirdi.
2014'te Bedri Güntay ile dünyaevine giren Pelin Karahan son olarak Kirli Sepeti dizisindeki rolüyle gündeme gelmişti.
Bedri Güntay, eşinin yer aldığı projeler hakkında konuştu.
Muhabir Online'a konuşan Güntay, "Kavak Yelleri'ni sonradan izlemiş biri olarak oyunculuğunu da çok beğeniyorum. Muhteşem Yüzyıl'daki oyunculuğunu da çok beğendim. En son Kirli Sepeti'ndeki kötü kadın karakterini de çok beğendim" ifadelerini kullandı.
Karahan ile iki çocuk sahibi olan Bedri Güntay "Bir oyuncunun her role girebilmesi önemli. Kendi içinde yaşatabilmesi önemli. Pelin, içine girdiği duyguyu yönetiyor, yaşatıyor" dedi.
"Kavak Yelleri'ni bir kez daha izledikten sonra eşime bir kez daha aşık oldum demişsiniz. Doğru mu?" sorusu üzerine Güntay "Doğru. İyi ki o zaman aşık olmamışım çünkü o zaman daha rekabetli bir dönem olabilirdi benim için. Tabii sonuçta bunların hepsi nasip. Bilemiyorsun" yanıtını verdi.