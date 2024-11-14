Pelin Karahan'ın eşinden övgü dolu sözler: Oyunculuğunu çok beğeniyorum

"Kavak Yelleri'ni bir kez daha izledikten sonra eşime bir kez daha aşık oldum demişsiniz. Doğru mu?" sorusu üzerine Güntay "Doğru. İyi ki o zaman aşık olmamışım çünkü o zaman daha rekabetli bir dönem olabilirdi benim için. Tabii sonuçta bunların hepsi nasip. Bilemiyorsun" yanıtını verdi.