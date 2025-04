Pembe'nin ölümü beklenirken Abdullah sürprizi! Final sahnesinden sonra iddialar arka arkaya geldi

Setten sızan cenaze sahnesi görüntüleri ise dedikoduları alevlendirdi. "Pembe Ünal" yazılı mezar taşı, izleyicileri şoke etti. Acaba Pembe'nin hikayesi burada mı sona eriyor?

Ancak unutmayın, dizilerde her an her şey olabilir! Bu bölümde Pembe'nin ölüp ölmeyeceği hala muamma. "Kızılcık Şerbeti"nin yeni bölümü, yine sürprizlerle dolu olacak gibi görünüyor.