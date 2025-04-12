Pembe'nin ölümü beklenirken Abdullah sürprizi! Final sahnesinden sonra iddialar arka arkaya geldi

Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın canlı yayındaki açıklamaları, izleyicileri şaşırttı. İddialara göre, Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılık kararı, sezon finali planlarında yoktu.

Hikayenin gidişatı içinde Pembe’nin artık yeni bir rolünün kalmadığı, bu nedenle de karaktere bir final sahnesi yazıldığı belirtiliyor.

"Başka dizi teklifi aldı" söylentileri ise yalanlandı. Aynı şekilde iddialara konu olan, 'sette kavga ettiği' ve bu nedenle ayrılmak istediği söylentilerini de kesin bir dille yalanlandı.

Magazin kulisleri bu ayrılığı konuşmaya devam ederken, "Kızılcık Şerbeti" hayranları ise Pembe'siz nasıl devam edileceğini merak ediyor.