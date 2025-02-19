Petek Dinçöz acı haberi gözyaşları içinde duyurdu
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, sosyal medya hesabından dedesi Ayhan Toğuş'un hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Aldığı acı haber ile apar topar İzmir'e gitmek için uçağa binen Petek Dinçöz, yayınladığı videosunda gözyaşlarına boğuldu.
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Dinçöz acı haberi şu sözlerle duyurdu:
"Ayhan babam sensizlik çok zor telefon numarana sürekli arayım diye bakıyorum içimi yaktın Babam olmadı bu seni çok seviyorum Torunun hep güçlü olacak sana söz Bana bebekliğimden beri bana baktığın için sana kurban olurum hakkını helal et Biliyorum hep birlikte buluşacağız."
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"ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM HERKESE"
Ailesiyle birlikte cenazeye katılmak için İzmir'e giden Dinçöz, uçaktan gözyaşları içerisinde bir paylaşım daha yaptı. Ünlü isim, 'Herkese teşekkür ederim. Uçağa bindim, ailemle beraber İzmir'de olacağız. Çok teşekkür ediyorum herkese' dedi.