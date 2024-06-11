Photoshop'u abartan Şükran Ovalı önce paylaştı sonra sildi

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte tatile çıkan Şükran Ovalı, plaj pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

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Photoshop'u abartan Şükran Ovalı önce paylaştı sonra sildi - Resim : 1

2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile dünya evine giren oyuncu Şükran Ovalı, 2018'de Mihran Ela'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma sevinci yaşamıştı.

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Photoshop'u abartan Şükran Ovalı önce paylaştı sonra sildi - Resim : 2

Eşi Caner Erkin ile birlikte Bodrum'da yaz sezonunu açan Ovalı, sosyal medya hesabından plaj pozlarını yayınladı. Beyaz mayosu ile poz veren ünlü ismin yaptığı photoshop hatası dikkatlerden kaçmadı.

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Photoshop'u abartan Şükran Ovalı önce paylaştı sonra sildi - Resim : 3

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Fotoğrafta bir kolunu ve belini inceltirken diğer kolunu yanlışlıkla kalınlaştıran Ovalı, o kareyi önce yanlışlıkla paylaştı sonra fark ettiği an sildi. Sosyal medya kullanıcıları ise bu hatayı kaçırmadı.

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Photoshop'u abartan Şükran Ovalı önce paylaştı sonra sildi - Resim : 4

Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün de bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.