Photoshop'u abartan Şükran Ovalı önce paylaştı sonra sildi

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2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile dünya evine giren oyuncu Şükran Ovalı, 2018'de Mihran Ela'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma sevinci yaşamıştı.
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Eşi Caner Erkin ile birlikte Bodrum'da yaz sezonunu açan Ovalı, sosyal medya hesabından plaj pozlarını yayınladı. Beyaz mayosu ile poz veren ünlü ismin yaptığı photoshop hatası dikkatlerden kaçmadı.
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ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ
Fotoğrafta bir kolunu ve belini inceltirken diğer kolunu yanlışlıkla kalınlaştıran Ovalı, o kareyi önce yanlışlıkla paylaştı sonra fark ettiği an sildi. Sosyal medya kullanıcıları ise bu hatayı kaçırmadı.
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Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün de bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.