Photoshop'u abartan Şükran Ovalı önce paylaştı sonra sildi

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Fotoğrafta bir kolunu ve belini inceltirken diğer kolunu yanlışlıkla kalınlaştıran Ovalı, o kareyi önce yanlışlıkla paylaştı sonra fark ettiği an sildi. Sosyal medya kullanıcıları ise bu hatayı kaçırmadı.