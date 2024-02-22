Pınar Altuğ: Bana negatif enerji veren insanlardan vazgeçtim
Pınar Altuğ, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Hem işine hem de özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Altuğ "Sadece fiziki güzellik değil, içeriyi de iyi beslemeye çalışıyorum. Güzel bir evliliğim ve çok tatlı bir çocuğum var. Bana negatif enerji veren insanlardan vazgeçtim" dedi.
Çocujlar Duymasın dizisinde Meltem karakteri ile hafızalara kazınan ve şimdilerde 'Mutlu Aile Tablosu' adlı tiyatro oyununda izleyici karşısına çıka Pınar Altuğ önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Altuğ, hem işine hem de özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.
Milliyet'in haberine göre 'Mutlu Aile Tablosu' adlı oyunda Emre Kınay ile tiyatro sahnesine çıkan Altuğ, "Kamera karşısında olmak farklı, tiyatro farklı. Kamera karşısında mimik ve sesinizi kontrollü kullanmanız gerekiyor. Tiyatro öyle değil. Emre Kınay, sürekli 'Arkadaki seyirci duysun diye sesin çıksın' diyor. Tiyatro zor" dedi.
"NEGATİF ENERJİ VEREN İNSANLARDAN VAZGEÇTİM"
Eski fotoğrafının gündem olması ve 'Hiç değişmiyor' şekline yorumlar hatırlatılan Altuğ, "Yaş alıyoruz. İyi yaş almaya çalışıyorum. Genç görünme çabam yok. Kendime iyi bakmaya ve sağlıklı olmaya çalışıyorum. Sadece fiziki güzellik değil, içeriyi de iyi beslemeye çalışıyorum. Ruhen de iyiyim. Güzel bir evliliğim ve çok tatlı bir çocuğum var. İşim ve arkadaşlarım hayatımda. Vefalı biriyimdir. Bana zarar verecek ve mutsuz edecek insanlara mesafeli oluyorum. Bana negatif enerji veren insanlardan vazgeçtim" şeklinde konuştu.
"ARALIKLI ORUCA GEÇTİM"
Bir çocuk annesi tescilli güzel, "Beslenmenize nasıl dikkat ediyorsunuz?" sorusuna, "2020'den beri, yani pandemiden kısa bir süre önce aralıklı oruca geçtim. Sakatat hariç her şeyi yerim" yanıtını verdi.