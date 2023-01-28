Pınar Altuğ: "Hayatımın en karmaşık duygularını yaşadığım gün"

15 yıl önce nikah masasına oturan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan 2009'da kızları Su'yu kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma duygusunu yaşamıştı. Altuğ, kızı Su Atacan'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Kızı ile çekildiği bir fotoğraf paylaşan Altuğ arkasına da annesinin bir fotoğrafını koydu.

"CANIM ANNEM KEŞKE YANIMDA OLABİLSEYDİN"

Annesini kaybettiği hastanede 10 yıl sonra kızına kavuştuğunu belirten Pınar Altuğ, yorum ve beğeni yağan gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımın en karmaşık duygularını yaşadığım gün 27 Ocak. Annem beni bırakıp gittikten tam 10 yıl sonra aynı hastanede en kıymetlimi, canımın içini kucağıma aldığım gün. Canım annem keşke yanımda olabilseydin keşke kızımı kucağına alabilseydin. Ama bizi gördüğünü biliyorum. Canımın içi, bir tanecik kızım iyi ki ama iyi ki doğmuşsun, seni dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum."