Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti kayak tatilinden pozlarını paylaştı
"Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile Franda'da kayak ve kar tatiline çıktı. Tatilden pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan ile sosyal medya hesabından sık sık pozlarını paylaşıyor.
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Mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen çift, Franda'da kayak ve kar tatiline çıktı.
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Gün boyu kayak yaparak, kar ve kayak tatilinin keyfini çıkaran Pınar Altuğ'nun tatil pozları sosyal medyada gündem oldu.
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Altuğ ve Atacan çiftinin paylaşımlarına yorum ve beğeni yağdı.