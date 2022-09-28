Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'dan İtalya'da aşk pozları

2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile nikâh masasına oturan Pınar Altuğ , Ocak 2009'da Su adını verdikleri kızlarının dünyaya gelmesiyle anne olma mutluluğu yaşadı. Mutlu birliktelikleri devam eden çift şimdilerde İtalya'da tatil yapıyor.

İTALYA'YA GİTTİLER

Şimdilerde İtalya'da tatil yapan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Dün karış karış Roma'yı gezen ikiliden Atacan, Aşk Çeşmesi önünde verdikleri pozu paylaştı. Ünlü isim, paylaşımına; "Bilen bilir" notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Yagmur Atacan (@yaamuratacan)'in paylaştığı bir gönderi

'BEYİM FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞ'

Eşi ve kızının babası Atacan'ın bu paylaşımına kayıtsız kalmayan Pınar Altuğ ise aynı kareyi Instagram hesabının hikayeler bölümünden "Beyim fotoğraf paylaşmış" diyerek yayınladı.

YENİ YAŞINI KUTLADI

Uzun yıllar sonra Instagram hesabı açan ve aktif olarak paylaşım yapan Yağmur Atacan, 2 Eylül tarihinde 48 yaşına basmıştı. Atacan, eşine; "Güzel sevgilim, yaş günü kutlamalarını sever; en çok da sevilmeyi sever. Sevgi dolu ailemizin kraliçesi, yeni yaşında yine dolu dolu, kızım ve ben güzel bir yaş alman için elimizden geleni yapacağız. Bir yaş daha gençleşti bugün Pınar’ım" sözleriyle seslenmişti. Pınar Altuğ da bu paylaşıma; "Sevgilim" diyerek yanıt vermişti.