Pınar Altuğ kitesurf yaptığı anları paylaştı

Oyuncu Pınar Altuğ uçurtma sörfü deneyimi yaşadığı anları takipçileri ile paylaştı.

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Pınar Altuğ kitesurf yaptığı anları paylaştı - Resim : 1

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, özel hayatı ve kariyeriyle yıllarca adından söz ettirdi.

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Pınar Altuğ kitesurf yaptığı anları paylaştı - Resim : 2

Yağmur Atacan ile yaptığı evlilikten Su Atacan adında bir kızı olan Altuğ, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

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Pınar Altuğ kitesurf yaptığı anları paylaştı - Resim : 3

Cesareti ve fit haliyle adından söz ettiren Altuğ için "20'liklere taş çıkarır", "Fiziğiniz muhteşem", "Yaşasın genç kalan ruhlarımız" ifadeleri kullanıldı.

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Pınar Altuğ kitesurf yaptığı anları paylaştı - Resim : 4

Kitesurf (uçurtma sörfü) yaptığı anları ve hazırlık aşamasını paylaşan Altuğ, sosyal medyada gündem oldu.  