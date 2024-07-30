Pınar Altuğ kitesurf yaptığı anları paylaştı

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Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, özel hayatı ve kariyeriyle yıllarca adından söz ettirdi.
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Yağmur Atacan ile yaptığı evlilikten Su Atacan adında bir kızı olan Altuğ, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
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Cesareti ve fit haliyle adından söz ettiren Altuğ için "20'liklere taş çıkarır", "Fiziğiniz muhteşem", "Yaşasın genç kalan ruhlarımız" ifadeleri kullanıldı.
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Kitesurf (uçurtma sörfü) yaptığı anları ve hazırlık aşamasını paylaşan Altuğ, sosyal medyada gündem oldu.