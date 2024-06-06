Pınar Altuğ magazin programı sunuculuğunu neden bıraktığını anlattı: "Bana dediler ki gece elbisesi giyeceksin"

Armağan Çağlayan'ın sunduğu “Şimdiki Aklım Olsaydı” programına konuk olan Pınar Altuğ magazin programı sunduğu dönem neden bırakma kararı aldığını açıkladı.

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Pınar Altuğ magazin programı sunuculuğunu neden bıraktığını anlattı: "Bana dediler ki gece elbisesi giyeceksin" - Resim : 1

Hafızalara Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile kazınan Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulanları arasında yer alıyor. 

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Pınar Altuğ magazin programı sunuculuğunu neden bıraktığını anlattı: "Bana dediler ki gece elbisesi giyeceksin" - Resim : 2

Ünlü oyuncu 1995-1998 yılları arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yapmış daha sonra bırakmıştı.

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Pınar Altuğ magazin programı sunuculuğunu neden bıraktığını anlattı: "Bana dediler ki gece elbisesi giyeceksin" - Resim : 3

Armağan Çağlayan'ın sunduğu “Şimdiki Aklım Olsaydı” programına konuk olan ünlü oyuncu neden magazin programlarında sunuculuk yapmayı bıraktığını anlattı. 

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Pınar Altuğ magazin programı sunuculuğunu neden bıraktığını anlattı: "Bana dediler ki gece elbisesi giyeceksin" - Resim : 4

Pınar Altuğ "O zaman şöyle bir şey yapıyordum 'a bu haber çok saçma ben bunu böyle sunmam.' Aslında magazin programı sunmaktan vazgeçmemin iki sebebi vardı; biri 'bu çok saçma' diye sürekli videolara karşı çıkmam. 