Anasayfa Magazin Pınar Altuğ magazin programı sunuculuğunu neden bıraktığını anlattı: "Bana dediler ki gece elbisesi giyeceksin"
Pınar Altuğ magazin programı sunuculuğunu neden bıraktığını anlattı: "Bana dediler ki gece elbisesi giyeceksin"
Armağan Çağlayan'ın sunduğu “Şimdiki Aklım Olsaydı” programına konuk olan Pınar Altuğ magazin programı sunduğu dönem neden bırakma kararı aldığını açıkladı.
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Hafızalara Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile kazınan Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulanları arasında yer alıyor.
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Ünlü oyuncu 1995-1998 yılları arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yapmış daha sonra bırakmıştı.
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Armağan Çağlayan'ın sunduğu “Şimdiki Aklım Olsaydı” programına konuk olan ünlü oyuncu neden magazin programlarında sunuculuk yapmayı bıraktığını anlattı.
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Pınar Altuğ "O zaman şöyle bir şey yapıyordum 'a bu haber çok saçma ben bunu böyle sunmam.' Aslında magazin programı sunmaktan vazgeçmemin iki sebebi vardı; biri 'bu çok saçma' diye sürekli videolara karşı çıkmam.