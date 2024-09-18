Pınar Altuğ, Rize'ye gitti! Çay topladığı anları sosyal medyadan paylaştı
Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ geçtiğimiz hafta sonu Rize'ye yoga kampına gitti. Altuğ, Rize'ye çay topladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik elde eden, fenomen dizi 'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ geçtiğimiz hafta sonu Rize'ye yoga kampına gitti.
Altuğ, Rize'ye çay topladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Altuğ paylaşımına " "Geçen haftasonu rüya gibi geçti.Canım hocam @sedadeliormanli nın Rizedeki yoga kampındaydık.O kadar dolu dolu geçti ki .Bu fotoğraflar @cecevacay bahçesinden,Kenan amca elleriyle yapmış bahçesini gözü gibi bakıyor.Bizim dotoğraf çekme hevesimizi görünce trlefonu aldı eline ordan olmaz o gel bakiim şuraya,dur şimdi böyle dedi ve kendi çekti fotoğrafları @lazilegez Ibrahim bey siz olmasanız bence bu kadar keyifli dolaşamazdık ve kardeş @pnrjb sonunda çayını da topladın ya" notunu düştü.