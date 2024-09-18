Pınar Altuğ, Rize'ye gitti! Çay topladığı anları sosyal medyadan paylaştı

Altuğ paylaşımına " "Geçen haftasonu rüya gibi geçti.Canım hocam @sedadeliormanli nın Rizedeki yoga kampındaydık.O kadar dolu dolu geçti ki .Bu fotoğraflar @cecevacay bahçesinden,Kenan amca elleriyle yapmış bahçesini gözü gibi bakıyor.Bizim dotoğraf çekme hevesimizi görünce trlefonu aldı eline ordan olmaz o gel bakiim şuraya,dur şimdi böyle dedi ve kendi çekti fotoğrafları @lazilegez Ibrahim bey siz olmasanız bence bu kadar keyifli dolaşamazdık ve kardeş @pnrjb sonunda çayını da topladın ya" notunu düştü.