Pınar Altuğ, Rize'ye gitti! Çay topladığı anları sosyal medyadan paylaştı

Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ geçtiğimiz hafta sonu Rize'ye yoga kampına gitti. Altuğ, Rize'ye çay topladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Pınar Altuğ, Rize'ye gitti! Çay topladığı anları sosyal medyadan paylaştı - Resim : 1

1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik elde eden, fenomen dizi 'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. 

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Pınar Altuğ, Rize'ye gitti! Çay topladığı anları sosyal medyadan paylaştı - Resim : 2

Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ geçtiğimiz hafta sonu Rize'ye yoga kampına gitti. 

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Pınar Altuğ, Rize'ye gitti! Çay topladığı anları sosyal medyadan paylaştı - Resim : 3

Altuğ, Rize'ye çay topladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Pınar Altuğ, Rize'ye gitti! Çay topladığı anları sosyal medyadan paylaştı - Resim : 4

Altuğ paylaşımına " "Geçen haftasonu rüya gibi geçti.Canım hocam @sedadeliormanli nın Rizedeki yoga kampındaydık.O kadar dolu dolu geçti ki .Bu fotoğraflar @cecevacay bahçesinden,Kenan amca elleriyle yapmış bahçesini gözü gibi bakıyor.Bizim dotoğraf çekme hevesimizi görünce trlefonu aldı eline ordan olmaz o gel bakiim şuraya,dur şimdi böyle dedi ve kendi çekti fotoğrafları @lazilegez Ibrahim bey siz olmasanız bence bu kadar keyifli dolaşamazdık ve kardeş @pnrjb sonunda çayını da topladın ya" notunu düştü. 