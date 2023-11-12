'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ile 2008 yılında hayatını birleştirmişti. Oyuncu çift, 2009'da Su adını verdikleri kızlarının dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

"Doğada olmayı seviyoruz"

Pınar Altuğ geçtiğimiz hafta Etiler'de gazeticelirle karşalıştı. Soruları yanıtlayan Altuğ, "Kişisel bakıma önem veriyorum. Şimdi okul tatili başlıyor, çocuklara çok fazla ödev vermesinler, sonuçta annesiyim. Genç kız annesi olarak, kızımın daha keyifli zaman geçirmesini istiyorum. Bu sene kampa gideceğiz. Zaten yıllardır yazları teknede yaşıyoruz, doğada olmayı seviyoruz. Kocaeli tarafında oturuyoruz, zorlayıcı olabiliyor ama alıştık" dedi.

"Babasının mimiklerini almış "

Kızı Su ile ilgili de konuşan Pınar Altuğ, "Su, tam benim istediğim gibi bir kız oldu. Meslek konusunda henüz kararsız kendisi de. Benim ona söylediğim şey, istediği mesleği okuyarak yapması gerektiği. Kendi kendine hak ederek hakkıyla bulunduğu yerde olsun. Biz onunla reklam filminde oynadık küçükken. Bence oyunculuğa yeteneği de var. Babasının mimiklerini almış" dedi.