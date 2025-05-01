Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan kızları Su büyüdü! Son halini görenler şaşırdı

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile birlikte "Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları" filminin galasına katıldığı anları takipçileri ile paylaştı.  Galada çekilen karelerin sosyal medyada paylaşan Altuğ'un kızı Su Atacan’a övgü dolu yorumlar yapıldı. 

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 6
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan kızları Su büyüdü! Son halini görenler şaşırdı - Resim : 1

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. 

2 / 6
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan kızları Su büyüdü! Son halini görenler şaşırdı - Resim : 2

Altuğ, meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. 2009'da kızları Su'ya kavuşan ünlü çift, ilk kez anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı.

3 / 6
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan kızları Su büyüdü! Son halini görenler şaşırdı - Resim : 3

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından sık sık eşi ve kızıyla pozlarına yer veriyor. 

4 / 6
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan kızları Su büyüdü! Son halini görenler şaşırdı - Resim : 4

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ  son olarak ve eşi Yağmur Atacan, kızları Su ile birlikte "Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları" filminin galasına katıldığı anları takipçileri ile paylaştı.  