Anasayfa Magazin Pınar Altuğ, yapay zekayla Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu'na benzetildi! Takipçiler ikiye bölündü
Pınar Altuğ, yapay zekayla Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu'na benzetildi! Takipçiler ikiye bölündü
Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yapay zekayla kendisini Gülşen Bubikoğlu'na benzeten bir sayfayı paylaştı.
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Yeşilçam yıldızlarından Gülşen Bubikoğlu, yıllara meydan okuyor. Gülşen Bubikoğlu ekranlardan uzak olsa da sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.
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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından kendisinin yapay zekayla Gülşen Bubikoğlu'na benzetildiği kareyi paylaştı.
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Bubikoğlu'nun gençlik haline benzeten sayfayı paylaşan Pınar Altuğ, "Çok hayranı olduğum Gülşen Bubikoğlu'na benzetilmek" notuyla kareleri sayfasından paylaştı.
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Altuğ'un bazı takipçileri Yeşilçam yıldızına benzetirken bazıları da hiç benzemediğini söyledi.