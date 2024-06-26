Pınar Altuğ, yapay zekayla Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu'na benzetildi! Takipçiler ikiye bölündü

Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yapay zekayla kendisini Gülşen Bubikoğlu'na benzeten bir sayfayı paylaştı.

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Pınar Altuğ, yapay zekayla Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu'na benzetildi! Takipçiler ikiye bölündü - Resim : 1

Yeşilçam yıldızlarından Gülşen Bubikoğlu, yıllara meydan okuyor. Gülşen Bubikoğlu ekranlardan uzak olsa da sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. 

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Pınar Altuğ, yapay zekayla Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu'na benzetildi! Takipçiler ikiye bölündü - Resim : 2

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından kendisinin yapay zekayla Gülşen Bubikoğlu'na benzetildiği kareyi paylaştı.  

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Pınar Altuğ, yapay zekayla Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu'na benzetildi! Takipçiler ikiye bölündü - Resim : 3

Bubikoğlu'nun gençlik haline benzeten sayfayı paylaşan Pınar Altuğ, "Çok hayranı olduğum Gülşen Bubikoğlu'na benzetilmek" notuyla kareleri sayfasından paylaştı.

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Pınar Altuğ, yapay zekayla Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu'na benzetildi! Takipçiler ikiye bölündü - Resim : 4

Altuğ'un bazı takipçileri Yeşilçam yıldızına benzetirken bazıları da hiç benzemediğini söyledi. 