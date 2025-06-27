Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile mutlu aile pozu
"Çocuklar Duymasın" dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ve sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, son paylaşımında eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile teknede çekildikleri keyifli bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.
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"Çocuklar Duymasın" dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ve sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve biricik kızları Su ile olan mutlu anlarını takipçileriyle paylaştı.
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2008 yılında Yağmur Atacan ile dünyaevine giren ve 2009'da kızları Su'yu kucaklayarak ilk kez anne-baba olma mutluluğu yaşayan Altuğ, sosyal medya hesabından sık sık ailesiyle çekilmiş pozlarına yer veriyor.
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Son paylaşımında ise eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile teknede çekildikleri keyifli bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.
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Pınar Altuğ'un "Ailem" notunu düştüğü bu samimi fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak Atacan ailesinin sevenlerinden tam not aldı.