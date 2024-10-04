Pınar Altuğ'dan Hayvanları Koruma Günü'ne özel paylaşım: Sadece bir gün değil her gün korumak, sevmek

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde ünlü isimler sosyal medya hesaplarından sevimli dostlarıyla fotoğraflarını yayınladı. Ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ da bugüne özel paylaşım yaparak "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Sadece bir gün değil hergün korumak, sevmek" notunu düştü.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Pınar Altuğ'dan Hayvanları Koruma Günü'ne özel paylaşım: Sadece bir gün değil her gün korumak, sevmek - Resim : 1

 Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Pek çok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından sevimli dostlarıyla fotoğraflarını paylaştı. 

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Pınar Altuğ'dan Hayvanları Koruma Günü'ne özel paylaşım: Sadece bir gün değil her gün korumak, sevmek - Resim : 2

Bu isimlerden birisi de oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ. 

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Pınar Altuğ'dan Hayvanları Koruma Günü'ne özel paylaşım: Sadece bir gün değil her gün korumak, sevmek - Resim : 3

Ünlü oyuncu ve sunucu  Altuğ da bugüne özel paylaşım yaparak "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Sadece bir gün değil hergün korumak, sevmek" notunu düştü.

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Pınar Altuğ'dan Hayvanları Koruma Günü'ne özel paylaşım: Sadece bir gün değil her gün korumak, sevmek - Resim : 4