Anasayfa Magazin Pınar Altuğ'dan Hayvanları Koruma Günü'ne özel paylaşım: Sadece bir gün değil her gün korumak, sevmek
Pınar Altuğ'dan Hayvanları Koruma Günü'ne özel paylaşım: Sadece bir gün değil her gün korumak, sevmek
4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde ünlü isimler sosyal medya hesaplarından sevimli dostlarıyla fotoğraflarını yayınladı. Ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ da bugüne özel paylaşım yaparak "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Sadece bir gün değil hergün korumak, sevmek" notunu düştü.
1 / 7
Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Pek çok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından sevimli dostlarıyla fotoğraflarını paylaştı.
2 / 7
Bu isimlerden birisi de oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ.
3 / 7
Ünlü oyuncu ve sunucu Altuğ da bugüne özel paylaşım yaparak "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Sadece bir gün değil hergün korumak, sevmek" notunu düştü.
4 / 7