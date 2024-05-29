Pınar Altuğ'u kızdıran yorum: "Bu açıklıkla mezarda ne yapacaksınız acaba?"

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Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan ve Su adında bir kızları olan Pınar Altuğ, uzun zamandır ekranlarda olmasa da sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.
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Ünlü oyuncu, katıldığı bir etkinlikte verdiği pozları paylaştı. Ancak oyuncuya sinirlerini bozan bazı yorumlar yapıldı.
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"Sizin gibi insanlar gerçeği duymaktan o kadar çok korkuyor ki mezarda ne yapacaksınız acaba çok merak ediyorum bu açıklığınızla ve bu yaşta." gelen bir yorumla çılgına dönen Pınar Altuğ, cevap vermeden edemedi.
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Ünlü oyuncu, kendisine bu yorumu yazan takipçisine "Benim ne olacağım neden sizi bu kadar meraklandırıyor? Hepimiz kendimizden sorumluyuz değil mi? Üzmeyin kendinizi." yanıtını verdi.