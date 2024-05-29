Pınar Altuğ'u kızdıran yorum: "Bu açıklıkla mezarda ne yapacaksınız acaba?"

Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem'i canlandırarak hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ, bir takipçisinin mesajıyla sinirlendi.

1 / 5
Pınar Altuğ'u kızdıran yorum: "Bu açıklıkla mezarda ne yapacaksınız acaba?" - Resim : 1

Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan ve Su adında bir kızları olan Pınar Altuğ, uzun zamandır ekranlarda olmasa da sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. 

2 / 5
Pınar Altuğ'u kızdıran yorum: "Bu açıklıkla mezarda ne yapacaksınız acaba?" - Resim : 2

Ünlü oyuncu, katıldığı bir etkinlikte verdiği pozları paylaştı. Ancak oyuncuya  sinirlerini bozan bazı yorumlar yapıldı.

3 / 5
Pınar Altuğ'u kızdıran yorum: "Bu açıklıkla mezarda ne yapacaksınız acaba?" - Resim : 3

"Sizin gibi insanlar gerçeği duymaktan o kadar çok korkuyor ki mezarda ne yapacaksınız acaba çok merak ediyorum bu açıklığınızla ve bu yaşta." gelen bir yorumla çılgına dönen Pınar Altuğ, cevap vermeden edemedi. 

4 / 5
Pınar Altuğ'u kızdıran yorum: "Bu açıklıkla mezarda ne yapacaksınız acaba?" - Resim : 4

Ünlü oyuncu, kendisine bu yorumu yazan takipçisine "Benim ne olacağım neden sizi bu kadar meraklandırıyor? Hepimiz kendimizden sorumluyuz değil mi? Üzmeyin kendinizi." yanıtını verdi. 