Pınar Deniz: Bu yaz evlilik gibi bir planımız yok

SHOW TV'den Ömür Sabuncuoğlu’nun sorularını yanıtlayan Pınar Deniz, Cannes Film Festivali’ne oynadığı bir filmle gelmenin hayallerini kurduğunu açıklarken, “En çok istediğim şeylerden biri gelecek yıllarda Cannes’da bir filmimle olmak ve burada ödül almak. Merve Dizdar ödülü alınca çok mutlu olmuştum ve aynını kendim için de manifestledim” dedi.
'LONDRA'DA TEKLİF ALDIĞIM DOĞRU'
Pınar Deniz, 6 Ağustos 2023’te yaptığı bir paylaşımıyla ilgili olarak; "O paylaşım evlilik teklifi olarak yorumlandı ama evlilik teklifine özel bir paylaşım değildi. Çok mutlu ve yüksek olduğum bir günü paylaştım. Sosyal medyada her aklıma eseni paylaşıyorum, belki de öyle yapmamalıyım. Ama 6 Ağustos’ta Londra’da evlenme teklifi aldığım doğru” dedi.
'BU YAZ EVLİLİK GİBİ BİR PLANIMIZ YOK'
Pınar Deniz, bu yaz Kaan Yıldırım ile evleneceği iddiasını şöyle açıklık getirdi; “Bu yaz evlilik gibi bir planımız yok. Her ikimiz de kariyerimizde ilerliyoruz. Kaan ile akışındayız, her an her şey olabilir."