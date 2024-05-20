Pınar Deniz: Bu yaz evlilik gibi bir planımız yok

'LONDRA'DA TEKLİF ALDIĞIM DOĞRU'

Pınar Deniz, 6 Ağustos 2023’te yaptığı bir paylaşımıyla ilgili olarak; "O paylaşım evlilik teklifi olarak yorumlandı ama evlilik teklifine özel bir paylaşım değildi. Çok mutlu ve yüksek olduğum bir günü paylaştım. Sosyal medyada her aklıma eseni paylaşıyorum, belki de öyle yapmamalıyım. Ama 6 Ağustos’ta Londra’da evlenme teklifi aldığım doğru” dedi.