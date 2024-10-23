Pınar Deniz hamilelik sürecini anlattı: Kaan benden daha çok aşeriyor

Hamile olan Pınar Deniz'in bebeğinin cinsiyeti geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Dün akşam konsere katılan güzel oyuncu, hamileliği ile ilgili ilk kez konuştu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Pınar Deniz hamilelik sürecini anlattı: Kaan benden daha çok aşeriyor - Resim : 1

Oyuncu Pınar Deniz, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Kaan Yıldırım ile Roma'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti.

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Pınar Deniz hamilelik sürecini anlattı: Kaan benden daha çok aşeriyor - Resim : 2

Hamile olan Pınar Deniz'in bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Instagram hesabından paylaşım yapan Kaan Yıldırım bebeklerinin cinsiyetini duyurdu. Ünlü oyuncularının bebeklerinin cinsiyetinin erkek olacağı öğrenildi.

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Pınar Deniz hamilelik sürecini anlattı: Kaan benden daha çok aşeriyor - Resim : 3

Pınar Deniz, ablası Huri Deniz ve kardeşi Hatice Deniz ile birlikte Mabel Matiz'in konserini izlemeye Harbiye'ye gitti. 

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Pınar Deniz hamilelik sürecini anlattı: Kaan benden daha çok aşeriyor - Resim : 4

Üç aylık hamile olan ve erkek bebek bekleyen Pınar Deniz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deniz; "Erkek çocuğu ama ismi belli değil" dedi. 