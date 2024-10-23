Pınar Deniz hamilelik sürecini anlattı: Kaan benden daha çok aşeriyor
Hamile olan Pınar Deniz'in bebeğinin cinsiyeti geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Dün akşam konsere katılan güzel oyuncu, hamileliği ile ilgili ilk kez konuştu.
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Oyuncu Pınar Deniz, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Kaan Yıldırım ile Roma'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti.
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Hamile olan Pınar Deniz'in bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Instagram hesabından paylaşım yapan Kaan Yıldırım bebeklerinin cinsiyetini duyurdu. Ünlü oyuncularının bebeklerinin cinsiyetinin erkek olacağı öğrenildi.
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Pınar Deniz, ablası Huri Deniz ve kardeşi Hatice Deniz ile birlikte Mabel Matiz'in konserini izlemeye Harbiye'ye gitti.
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Üç aylık hamile olan ve erkek bebek bekleyen Pınar Deniz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deniz; "Erkek çocuğu ama ismi belli değil" dedi.