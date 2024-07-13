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Pınar Deniz imaj değişikliğine gitti! 'Tatil kafası' notuyla sosyal medyadan paylaştı
Son olarak Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin Erguvan karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Pınar Deniz, imaj yeniledi. Yeni halini Instagram sayfasından paylaşan ünlü isim, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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Kanal D'nin final yapan dizisi 'Yargı'da Ceylin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Pınar Deniz şimdilerde tatil yaparak yorgunluk atıyor.
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Sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatilin keyfini çıkaran Pınar Deniz son olarak Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.
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İmaj değişikliğine giden Deniz, saçlarının yeni halini hesabının hikayeler bölümünden paylaşarak; "Tatil kafası" mesajını yazdı.
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Saçlarına Afrika örgüsü yaptıran ünlü oyuncunun yeni halini görenler adeta tanımakta zorlandı.