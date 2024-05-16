Pınar Deniz, Magnum Türkiye’nin onur konuğu olarak Cannes’te! İşte Pınar Deniz'in Cannes stili!

Ünlü oyuncular Şükrü Özyıldız, Pınar Deniz, Birce Akalay’ın yanı sıra Meryem Uzerli ve Wilma Elles, çeşitli markaların davetlisi olarak bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’ne katıldı. Pınar Deniz, Cannes hazırlıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Pınar Deniz, Magnum Türkiye’nin onur konuğu olarak Cannes’te! İşte Pınar Deniz'in Cannes stili! - Resim : 1

Sevilen dizi  Yargı’da Ceylin Erguvan karakterine hayat veren Pınar Deniz, bu yıl 77.si düzenlenen Uluslararası Cannes Film Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Magnum Türkiye’nin onur konuğu olarak katıldı.

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Pınar Deniz, Magnum Türkiye’nin onur konuğu olarak Cannes’te! İşte Pınar Deniz'in Cannes stili! - Resim : 2

Güzel oyuncunun tarzı ve stili sosyal medyada gündem oldu. 

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Pınar Deniz, Magnum Türkiye’nin onur konuğu olarak Cannes’te! İşte Pınar Deniz'in Cannes stili! - Resim : 3

 Pınar Deniz, pantolon-büstiyer kombiniyle dikkat çekti.

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Pınar Deniz, Magnum Türkiye’nin onur konuğu olarak Cannes’te! İşte Pınar Deniz'in Cannes stili! - Resim : 4

 Hazırlık anlarını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncunun derin dekoltesini sık sık kontrol etmesi gözlerden kaçmadı.