Pınar Deniz, Paris'te güzellik elçisi olduğu markanın defilesinde boy gösterdi
Pınar Deniz, Paris Moda Haftası kapsamında güzellik elçisi olduğu markanın defilesinde sahne aldı. Jane Fonda ve Cara Delevingne gibi dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı etkinlikte Deniz, beyaz bir elbiseyle podyumda yürüdü.
1 / 7
Pınar Deniz, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede boy gösterdi.
Fotoğraf: Getty
2 / 7
Bir güzellik markasının yüzü olan Deniz, saten beyaz elbisesiyle podyumda boy gösterdi.
Fotoğraf: Getty
3 / 7
Ünlü oyuncu güzelliği ve zarafetiyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Fotoğraf: Getty
4 / 7
Le Défilé adlı etkinlikte Kendall Jenner, Cara Delevingne, Andie MacDowell, Jane Fonda ve Eva Longoria gibi isimler yürüdü.
Fotoğraf: Getty