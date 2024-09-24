Pınar Deniz, Paris'te güzellik elçisi olduğu markanın defilesinde boy gösterdi

Pınar Deniz, Paris Moda Haftası kapsamında güzellik elçisi olduğu markanın defilesinde sahne aldı. Jane Fonda ve Cara Delevingne gibi dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı etkinlikte Deniz, beyaz bir elbiseyle podyumda yürüdü.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Pınar Deniz, Paris'te güzellik elçisi olduğu markanın defilesinde boy gösterdi - Resim : 1

Pınar Deniz, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede boy gösterdi. 


Fotoğraf: Getty

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Pınar Deniz, Paris'te güzellik elçisi olduğu markanın defilesinde boy gösterdi - Resim : 2

Bir güzellik markasının yüzü olan Deniz, saten beyaz elbisesiyle podyumda boy gösterdi. 

Fotoğraf: Getty

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Pınar Deniz, Paris'te güzellik elçisi olduğu markanın defilesinde boy gösterdi - Resim : 3

Ünlü oyuncu güzelliği ve zarafetiyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 

Fotoğraf: Getty

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Pınar Deniz, Paris'te güzellik elçisi olduğu markanın defilesinde boy gösterdi - Resim : 4

Le Défilé adlı etkinlikte Kendall Jenner, Cara Delevingne, Andie MacDowell, Jane Fonda ve Eva Longoria gibi isimler yürüdü.

Fotoğraf: Getty