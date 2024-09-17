Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım bugün evleniyor! İtalya'dan ilk paylaşım geldi
Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle tanınan Pınar Deniz meslektaşı Kaan Yıldırım ile bugün İtalya'da evleniyor.
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Yer aldığı yapımlarla adından söz ettiren güzel oyuncu Pınar Deniz ve meslektaşı Kaan Yıldırım bugün İtalya'da evleniyor.
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Kaan Yıldırım, geçtiğimiz ay Pınar Deniz'e evlenme teklifi etmiş ve Deniz "Evet" yanıtını vermişti.
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Hamile olduğu sorulan Pınar Deniz, "Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz." ifadelerini kullanmıştı. Deniz'in 1.5 aylık hamile olduğu iddia edilmişti.
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Bugün nikâh masasına oturacak olan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, Milano'da el ele poz verdi.