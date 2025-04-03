Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu
Oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım heyecanla bekledikleri bebeklerine kavuştu. Ünlü çiftin, oğluna Kaan Yıldırım'ın babasının adını verdiği öğrenildi.
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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.
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Deniz nikahtan kısa süre sonra Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurmuştu.
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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bebeklerinin cinsiyetini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Çift, erkek bebeklerinin dünyaya geleceğini açıklamıştı.
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Ünlü çift, ilk çocuklarını 1 Nisan'da kucaklarına aldı. Maslak'ta özel bir hastanede oğluna kavuşan Deniz'in ve bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.