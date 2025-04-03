Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu

Oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım heyecanla bekledikleri bebeklerine kavuştu. Ünlü çiftin, oğluna Kaan Yıldırım'ın babasının adını verdiği öğrenildi.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 6
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu - Resim : 1

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. 

2 / 6
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu - Resim : 2

Deniz nikahtan kısa süre sonra Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurmuştu. 

3 / 6
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu - Resim : 3

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bebeklerinin cinsiyetini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Çift, erkek bebeklerinin dünyaya geleceğini açıklamıştı.

4 / 6
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu - Resim : 4

Ünlü çift, ilk çocuklarını 1 Nisan'da kucaklarına aldı. Maslak'ta özel bir hastanede oğluna kavuşan Deniz'in ve bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. 