Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlendi: İşte İtalya'daki nikahtan kareler

Ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, İtalya'nın Roma kentinde sade bir nikah töreniyle evlendiler. Çiftin nikahından fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 13
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlendi: İşte İtalya'daki nikahtan kareler - Resim : 1

Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'nın başkenti Roma'da hayatlarını birleştirdi. 

2 / 13
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlendi: İşte İtalya'daki nikahtan kareler - Resim : 2

Pınar Deniz, Vivienne Westwood tasarımı bir gelinlik giyerken, Kaan Yıldırım ise Tom Ford imzalı  beyaz ceket ve siyah pantolondan oluşan bir takım giymeyi tercih etti. 

3 / 13
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlendi: İşte İtalya'daki nikahtan kareler - Resim : 3

Deniz’in gelinlik tercihi çok beğenilirken güzel oyuncunun saç ve makyajı da sade ve şık bulundu. 

4 / 13
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlendi: İşte İtalya'daki nikahtan kareler - Resim : 4

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, nikah sonrası yakın dostlarıyla akşam yemeği yedi.  