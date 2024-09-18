Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlendi: İşte İtalya'daki nikahtan kareler
Ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, İtalya'nın Roma kentinde sade bir nikah töreniyle evlendiler. Çiftin nikahından fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.
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Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'nın başkenti Roma'da hayatlarını birleştirdi.
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Pınar Deniz, Vivienne Westwood tasarımı bir gelinlik giyerken, Kaan Yıldırım ise Tom Ford imzalı beyaz ceket ve siyah pantolondan oluşan bir takım giymeyi tercih etti.
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Deniz’in gelinlik tercihi çok beğenilirken güzel oyuncunun saç ve makyajı da sade ve şık bulundu.
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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, nikah sonrası yakın dostlarıyla akşam yemeği yedi.