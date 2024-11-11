Pınar Deniz'den itiraf: Oğlum inşallah ileride buna üzülmez, ben kız çocuğu diye hayal etmiştim

Eşi Kaan Yıldırım'ın heyecanlı olduğunu belirten oyuncu; "O da heyecanlı ben de. Çok mutluyum. Kendimi sosyal medyada görünce nefret edeceğim" diyerek espri yaptı. Erkek bebek dünyaya getirecek olan Pınar Deniz; "Erkek ismi zormuş. Tavsiyeniz var mı?" diyerek, gazetecilere sordu.