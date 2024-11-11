Pınar Deniz'den itiraf: Oğlum inşallah ileride buna üzülmez, ben kız çocuğu diye hayal etmiştim
Ünlü oyuncu Pınar Deniz, doğmamış bebeğinin cinsiyetine ilişkin muhabirlerin soruları üzerine “Oğlum inşallah ilerde buna üzülmez ben kız çocuğu diye hayal etmiştim” dedi.
Bir buçuk yıldır aşk yaşayan oyuncu Pınar Deniz ile meslektaşı Kaan Yıldırım, geçen ay İtalya Roma'da dünya evine girmişti.
Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede dünyaca ünlü isimlerlerle birlikte yürüyen Deniz, karnını tutarak verdiği poz ile de hamileliğini duyurmuştu. Erkek bebek bekleyen çiftten Pınar Deniz önceki gün Akmerkez'de görüntülendi.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; hamile olan oyuncu, "Hayatınızda neler değişti?" sorusuna; "Her şey değişti. Artık iki kişilik düşünüyorum. Her şeye dikkat etmeye çalışıyorum. Spor yaparken bile bütün rutinlerimi değiştirmeye çalışıyorum" yanıtını verdi. Annelerden tavsiye aldığını belirten Deniz, "Göbeğimi gören herkes söylüyor" ifadelerini kullandı.
Eşi Kaan Yıldırım'ın heyecanlı olduğunu belirten oyuncu; "O da heyecanlı ben de. Çok mutluyum. Kendimi sosyal medyada görünce nefret edeceğim" diyerek espri yaptı. Erkek bebek dünyaya getirecek olan Pınar Deniz; "Erkek ismi zormuş. Tavsiyeniz var mı?" diyerek, gazetecilere sordu.