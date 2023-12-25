Pınar Deniz'den sevgilisi Kaan Yıldırım'a romantik kutlama: Beraber büyümek ne güzel... İyi ki doğdun sevgilim

Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, uzun bir süre önce meslektaşı Kaan Yıldırım'la aşk yaşamaya başlamıştı. Evlilik yolunda ilerleyen çift birlikte yaşama kararı almıştı. Geçtiğimiz günlerde "Nazar değmesin diye ilişkimiz

hakkında konuşmuyoruz" diyen Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın doğum gününü yaptığı bir paylaşımla kutladı.

Romantik kutlama

Yargı dizisiyle Emmy ödülü kazanan Pınar Deniz sevgilisi Kaan Yıldırım için yaptığı romantik doğum günü paylaşımı ile gündeme geldi. Deniz'in yaptığı “Beraber büyümek ne güzel... İyi ki doğdun sevgilim” paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.