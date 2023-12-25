Pınar Deniz'den sevgilisi Kaan Yıldırım'a romantik kutlama: Beraber büyümek ne güzel... İyi ki doğdun sevgilim
Oyuncu çiftten Pınar Deniz sevgilisi Kaan Yıldırım'ın doğum gününü “Beraber büyümek ne güzel... İyi ki doğdun sevgilim” notunu düşerek sosyal medya hesabından kutladı.
Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, uzun bir süre önce meslektaşı Kaan Yıldırım'la aşk yaşamaya başlamıştı. Evlilik yolunda ilerleyen çift birlikte yaşama kararı almıştı. Geçtiğimiz günlerde "Nazar değmesin diye ilişkimiz
hakkında konuşmuyoruz" diyen Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın doğum gününü yaptığı bir paylaşımla kutladı.
Romantik kutlama
Yargı dizisiyle Emmy ödülü kazanan Pınar Deniz sevgilisi Kaan Yıldırım için yaptığı romantik doğum günü paylaşımı ile gündeme geldi. Deniz'in yaptığı “Beraber büyümek ne güzel... İyi ki doğdun sevgilim” paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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