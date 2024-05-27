Pınar Deniz'den Yargı dizisine veda: "Ne yazsam, ne söylesem eksik kalacak"

Deniz, sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal mesajında şu ifadeleri kullandı:

Benim için bir devrin sonudur bu. Duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Ne yazsam,ne söylesem eksik kalacak.. Varlığına şükrettiğim en güzel hikayeydi. Canım yol arkadaşlarım.. Canım seyirci.. En güzel baharımı yaşadım sizinle. Hep özlemle hatırlayacağım. Bu gece son kez buluşuyoruz. Hayatıma kattığın her an için,iyi ki vardın YARGI