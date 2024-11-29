Pınar Deniz'in sevimli dostu ile yeni pozları beğeni topladı
Anne olmak için gün sayan oyuncu Pınar Deniz kardeşinin mekanını ziyaret etti. "Sisterhood" notu düşerek bir birinden sevimli pozlar paylaşan güzel oyuncunun gönderisine binlerce yorum ve beğeni geldi.
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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, mutlu birlikteliklerini 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da evlilikle taçlandırdı.
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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, mutlu birlikteliklerini 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da evlilikle taçlandırdı.
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31 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesaplarını da aktif kullanıyor.
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Pınar Deniz son olarak köpeğiyle birlikte kardeşinin mekanını ziyaret etti.