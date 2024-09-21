Prens dizisinin yıldız oyuncusu Giray Altınok baba oldu

Önce "Güldür Güldür" sonra ''Prens'' dizisiyle büyük çıkış yakalayan oyuncu Giray Altınok baba oldu.

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Prens dizisinin yıldız oyuncusu Giray Altınok baba oldu - Resim : 1

Prens dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Giray Altınok'tan müjdeli haber geldi.

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Prens dizisinin yıldız oyuncusu Giray Altınok baba oldu - Resim : 2

2018 yılından beri de kendisi gibi oyuncu olan Cansu Diktaş ile mutlu bir beraberliği olan Giray Altınok baba oldu.

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Prens dizisinin yıldız oyuncusu Giray Altınok baba oldu - Resim : 3

İSMİ EMİR OLDU

Bir oğulları olan ve ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan Giray Altınok ile Cansu Diktaş, bebeklerine Emir adını verdi.

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Prens dizisinin yıldız oyuncusu Giray Altınok baba oldu - Resim : 4

"HOŞ GELDİN OĞLUM"

Prens dizisinin yıldızı güzel haberi, hastaneden yaptığı paylaşımla duyurdu. Oğlunun adının yazılı olduğu kapı süsünü fotoğraflayan Altınok, paylaşımına "Hoş geldin oğlum" notunu düştü.