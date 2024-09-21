Prens dizisinin yıldız oyuncusu Giray Altınok baba oldu

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Prens dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Giray Altınok'tan müjdeli haber geldi.
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2018 yılından beri de kendisi gibi oyuncu olan Cansu Diktaş ile mutlu bir beraberliği olan Giray Altınok baba oldu.
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İSMİ EMİR OLDU
Bir oğulları olan ve ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan Giray Altınok ile Cansu Diktaş, bebeklerine Emir adını verdi.
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"HOŞ GELDİN OĞLUM"
Prens dizisinin yıldızı güzel haberi, hastaneden yaptığı paylaşımla duyurdu. Oğlunun adının yazılı olduğu kapı süsünü fotoğraflayan Altınok, paylaşımına "Hoş geldin oğlum" notunu düştü.