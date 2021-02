Prens Harry ve Meghan Markle noktayı koydu: Geri dönmüyorlar

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Prens Harry ve Meghan Markle daha önce verilmiş olan onursal askeri unvanları iade edecekler. Kraliyet Ailesi'nin ayrıcalıklarından da faydalanamayacaklar.

Açıklamada çiftin statüsü konusundaki son karar, doğrudan Kraliçe'ye atıfla verildi ve "Kararları herkesi üzmekle birlikte, Dük ve Düşes, ailenin çok sevilen mensupları olmaya devam edecekler" denildi.

