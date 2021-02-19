Prens Harry ve Meghan Markle noktayı koydu: Geri dönmüyorlar

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Prens Harry ve Meghan Markle daha önce verilmiş olan onursal askeri unvanları iade edecekler. Kraliyet Ailesi'nin ayrıcalıklarından da faydalanamayacaklar.

''KARARLARI HERKESİ ÜZDÜ''

Açıklamada çiftin statüsü konusundaki son karar, doğrudan Kraliçe'ye atıfla verildi ve "Kararları herkesi üzmekle birlikte, Dük ve Düşes, ailenin çok sevilen mensupları olmaya devam edecekler" denildi.

A Buckingham Palace statement on The Duke and Duchess of Sussex ➡️https://t.co/nl7RiZmGiZ — The Royal Family (@RoyalFamily) February 19, 2021

''DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA GÖREV VE HİZMETE HAZIRDIR''

Harry ve Meghan Markle'ın sözcüsü de bir açıklama yaparak "Geçtiğimiz bir yıl içinde yaptıkları çalışmalardan görüldüğü gibi Sussex Dük ve Düşesi, Birleşik Krallık ve dünyanın dört bir yanında görev ve hizmete hazırdır; resmi rollerinden bağımsız olarak daha önce temsil etmiş oldukları kurumlara desteklerini sürdürmeye hazır olduklarını bildirmişlerdir" dedi.

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