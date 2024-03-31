Prenses açıklama yaparken Prens neden yoktu? Bir uzmana göre yanıtı

Kate Middleton sağlığı ile ilgili spekülasyonların ardından 22 Mart'ta açıklama yaptı ve kanser tedavisi gördüğünü söyledi. Prenses videoda günlük kıyafetler içinde bir bankta oturuyordu.



Sosyal medyada ise bazı kullanıcılar 41 yaşındaki eşi Prens William'ı videoda prensesin yanında olmadığı için eleştirdi. Business Insider'a konuşan halkla ilişkiler uzmanı Dini von Mueffling ise aynı fikirde değil. Peki, neden? Mueffling, "William'ın orada olmasının dikkat dağıtıcı olabileceğini düşünüyorum. Beden dili gibi şeylerle ilgili yorumlar olurdu. Ancak bu prensesin hikayesi ve bunu sahiplenmeyi seçiyor. Bu kararının övgüye değer olduğunu düşünüyorum" diyor.

Mueffling, Prenses'in ortalıkta görünmediği ve söylentilerin yayıldığı dönemde Kensington Sarayı'nın spekülasyonların önünü kesmek için daha fazlasını yapabileceğini ancak belki de Middleton'un bunu istemediğini düşünüyor. Mueffling, "Kate'in ne istediğini de bilmiyoruz. Belki de mesajı kendisi verecek kadar güçlü olana kadar beklemek istemiştir. Ayrıca zamanlama özellikle dikkate değerdi çünkü çocuklar için Paskalya tatilinin başlangıcından önceki Cuma günü çok geç bir saatte yayınladılar. Böylece çocukların tepkilerini ve nasıl olduklarını gösteren fotoğraflar çekmeye çalışan paparazziler olmayacaktı" diyor.