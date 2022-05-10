Priyanka Chopra-Nick Jonas çifti bebeklerini ilk kez paylaştı!

Hint asıllı İngiliz oyuncu ve eski güzellik kraliçesi Priyanka Chopra ile şarkıcı Nick Jonas, 2018 yılında günlerce süren bir dizi törenle evlenmişti. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, birkaç ay önce bebek haberini duyurmuştu. Ünlü çift, mutluluklarını, "Taşıyıcı anne yöntemiyle bir bebek sahibi olduğumuzu doğrulamaktan mutluluk duyuyoruz. Ailemize odaklandığımız bu dönemde özel hayatımıza saygı istiyoruz. Çok teşekkürler." sözleriyle ifade etmişti.

"KÜÇÜK KIZIMIZ EVE DÖNDÜĞÜ İÇİN MUTLUYUZ"

Anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan çift, Anneler Günü'nde ailece objektif karşısına geçti. İkili, ardından bebeklerinin fotoğrafını da ilk kez sosyal medya hesabından yayınladı. İkilinin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta, 39 yaşındaki Chopra’nın, bebeğini göğsünde uyuttuğu dikkat çekerken, eşi Jonas ile çekilen fotoğrafı takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Chopra ile Jonas, Instagram'dan paylaştıkları fotoğrafa şu notu düştü:

"Bu Anneler Günü'nde deneyimlediğimiz son birkaç ayı ve içinde bulunduğumuz durumu düşünmeden edemiyoruz. 100 gün geçirdikten sonra sonunda küçük kızımız eve geldi. Her ailenin yolculuğu benzersizdir, bizimki zorlu birkaç ay olsa da, geriye dönüp baktığımızda, her anın ne kadar değerli ve mükemmel olduğu açıkça ortaya çıkıyor.

Küçük kızımız nihayet eve döndüğü için çok mutluyuz. Los Angeles'taki tüm doktorlara, hemşirelere ve uzmanlara, yolun her adımında özverili bir şekilde orada olan hemşirelere teşekkür etmek istiyoruz. Bir sonraki bölümümüz şimdi başlıyor, bebeğimiz gerçekten çok tatlı. Annen ve baban seni seviyor. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun."

Bu gönderiyi Instagram'da gör Priyanka (@priyankachopra)'in paylaştığı bir gönderi

Ünlü çiftin, taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya getirdikleri bebekleri Malti Marie, 100 günden fazla yoğun bakım ünitesinde kalmıştı.

"TANRI'NIN LÜTFUYLA NE ZAMAN OLURSA OLUR"

İkili, daha önce verdikleri röportajda, ailelerini genişletmeyi düşündüklerini belirtmişlerdi.

Çocuk sahibi olmanın geleceğine dair en büyük arzularından biri olduğunu ifade eden Chopra, "Tanrı'nın lütfuyla, olduğu zaman olur." demişti.