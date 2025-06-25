Rabia Soytürk'ten Samet Vuruşan ile aşk pozu

Uzun zamandır aşk yaşayan ünlü oyuncu Rabia Soytürk ile mimar sevgilisi Samet Vuruşan, yoğun tempoya kısa bir mola verdi. Soytürk, Çeşme tatilinde aşk pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi.

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Rabia Soytürk'ten Samet Vuruşan ile aşk pozu - Resim : 1

Bir süredir ekranlardan uzak olan Rabia Soytürk, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündeme geliyor.

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Rabia Soytürk'ten Samet Vuruşan ile aşk pozu - Resim : 2

Evlilik hazırlığında olan Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan, Çeşme'de tatil yapıyor.

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Rabia Soytürk'ten Samet Vuruşan ile aşk pozu - Resim : 3

Ünlü oyuncu, tatil pozlarını sosyal medya sayfasından paylaştı.

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Rabia Soytürk'ten Samet Vuruşan ile aşk pozu - Resim : 4

Rabia Soytürk, paylaşımlarında sevgilisiyle romantik anlarına da yer verdi.