Rabia Soytürk'ten Samet Vuruşan ile aşk pozu
Uzun zamandır aşk yaşayan ünlü oyuncu Rabia Soytürk ile mimar sevgilisi Samet Vuruşan, yoğun tempoya kısa bir mola verdi. Soytürk, Çeşme tatilinde aşk pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi.
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Bir süredir ekranlardan uzak olan Rabia Soytürk, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündeme geliyor.
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Evlilik hazırlığında olan Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan, Çeşme'de tatil yapıyor.
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Ünlü oyuncu, tatil pozlarını sosyal medya sayfasından paylaştı.
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Rabia Soytürk, paylaşımlarında sevgilisiyle romantik anlarına da yer verdi.