Rafet El Roman: Bilmediğim bir çocuğum var mı yok mu bilmiyorum
Ünlü söz-beste yazarı ve şarkıcı Rafet El Roman, geçirdiği evlilikler ve çocuklarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
7 yıl model Tuğba Altıntop ile 3 yıl da Ceren Kaplakarslan'la evli kalıp boşanan Rafet El Roman, hakkında çıkan 'çapkın' iddialarına yanıt verdi.
'ONLARA SEVEREK BAKIYORUM'
İki kızı ve bir oğlu olan şarkıcı Rafet El Roman, nafaka sorunu yaşamadığını ve eski eşlerine kendisinin baktığını söyleyip "Benim nafaka gibi bir problemim yok, zaten ben bakıyorum çocuklarımın annelerine. Onlara severek bakıyorum, ihtiyaçlarını karşılıyorum. Bunu onlar da inkar etmez" dedi.
"BİLMEDİĞİM BİR ÇOCUĞUM VAR MI YOK MU BİLMİYORUM"
'Kendisi hakkında yapılan 'çapkın' yakıştırmaları ile ilgili "Bilmediğim bir çocuğum var mı yok mu bilmiyorum. Ama öyle bir şey karşıma çıkarsa kesin ona da sahip çıkarım" açıklamasında bulundu.
'ARTIK GENÇ KIZLAR BAKMIYOR, YAŞLANIYORUM HERALDE'
Ünlü şarkıcı adrenalin ve tehlike sporları sevmediğini söylerken, ''Benim en büyük heyecanım ve kalp atışlarım karşı cinse olan hayranlığım ve düşkünlüğümdür. Artık genç kızlar bakmıyor bana yaşlanıyorum herhalde. Düzenli bir ilişkim yok artık. Kadından kadına koşmak büyük yorgunluk ama iyi hayat arkadaşınız varsa çok güzel vakit geçirip hayatın tadını çıkartırsınız.'' açıklamasında bulundu.