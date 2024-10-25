Rafet El Roman: Bilmediğim bir çocuğum var mı yok mu bilmiyorum

"BİLMEDİĞİM BİR ÇOCUĞUM VAR MI YOK MU BİLMİYORUM"

'Kendisi hakkında yapılan 'çapkın' yakıştırmaları ile ilgili "Bilmediğim bir çocuğum var mı yok mu bilmiyorum. Ama öyle bir şey karşıma çıkarsa kesin ona da sahip çıkarım" açıklamasında bulundu.