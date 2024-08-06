Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'un son hali görenleri şaşırttı
Rafet El Roman'ın eski eşi manken Tuğba Altıntop, yaptırdığı estetiklerle artık bambaşka biri oldu. Altıntop'un son halini görenler tanımakta zorlandı.
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Eski manken ve Rafet El Roman'ın çocuklarının annesi olan Tuğba Altıntop, şimdilerde müzikle ilgileniyor ve bu alanda da adından söz ettiriyor.
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İki yıl önce bir tekne kazasında hayatını kaybeden Onurcan Özcan'ın son bestesi "Hüzün Hoş Geldin"i yorumlayan Altıntop, bu şarkıyla müzik dünyasında da dikkat çekti.
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Altıntop, estetikli haliyle de çok konuşuluyor. Değişimiyle gündem olan Altıntop, yıllar önce geçirdiği talihsiz bir kaza sonrası bir dizi estetik operasyon geçirmişti.
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Eski manken ve yeni şarkıcı Tuğba Altıntop'u görenler, onu tanımakta güçlük çekiyor.